Stockholm (www.fondscheck.de) - In weniger als 250 Tagen werden die neuen MiFID- und Nachhaltigkeitsvorschriften von europäischen Finanzberatern verlangen, Nachhaltigkeitspräferenzen mit ihren Kunden zu besprechen, so die Experten von Nordea Asset Management.Eine aktuelle Umfrage von Nordea Asset Management (NAM) habe ergeben, dass 65 Prozent der Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Produkt-Vorschlag von ihrem Finanzberater erhalten hätten, obwohl 73 Prozent der Anleger planen würden, ihre ESG-Allokation im kommenden Jahr zu erhöhen. ...

