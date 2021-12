In den USA investiert der Motorenbauer Cummins in den Batterieentwickler Sion Power. Gemeinsam wollen beide Seiten Sions Lithium-Metall-Batterietechnologie namens Licerion für Anwendungen in elektrischen Nutzfahrzeugen weiterentwickeln. Gemäß dem Vertrag wird sich Sion Power an einem mehrjährigen Programm zur Entwicklung großformatiger Lithium-Metall-Batteriezellen zur Verwendung in Cummins-Batteriepacks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...