Das Management der mic AG (ISIN: DE000A254W52) legt einen aktualisierten Jahresend-Forecast für die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH ("Pyramid") vor. Trotz weltweiter Beschaffungs- und Logistikprobleme wird beim Umsatz eine leichte Steigerung von EUR 57,7 Mio. in 2020 auf EUR 58,2 Mio. in 2021 erwartet. Beim EBIT wird mit einem Anstieg von EUR 4,8 Mio. in 2020 auf EUR 5,0 Mio. in 2021 gerechnet. Damit wird Pyramid das Geschäftsjahr 2021 nach aktuellem Stand innerhalb des im Februar dieses Jahres veröffentlichten Prognosekorridors abschließen, obwohl negative Einmaleffekte ...

