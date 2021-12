New York und Bielefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit 325,000 zahlenden Kunden, 5 Millionen Aktiven Nutzern und 10 Milliarden Monatlichen Klicks und Scans, peilt die profitable Firma die 100 Million Dollar ARR-Marke anBitly Inc., die weltweit führende Link-Management Plattform, hat heute die Akquisition der Egoditor GmbH, dem global führenden Anbieter von QR-Code Lösungen, verkündet. Mit dem Zukauf stärkt Bitly seine Position auf dem globalen SaaS-Markt, auf dem die Firma mit ihren Produkten bereits hunderttausende Firmen und Millionen von Endkunden mit digitalen Lösungen verbindet. Im Zuge des Firmenzusammenschlusses stellt Bitly seine Customer Connections Plattform vor. Diese bietet Link-Management, QR-Codes und Link-In-Bio Lösungen aus einer Hand anbieten und wird so dem Wunsch der Kunden nach integrierten Lösungen gerecht.Was bedeutet die AkquisitionNach Abschluss der Akquisition zählt Bitly über 325.000 zahlende Kunden, mehr als fünf Millionen aktive Nutzer, sowie um die 20 Millionen Seitenbesuche und zehn Milliarden Klicks und Scans pro Monat. Für die zusammengeschlossene Firma werden rund 180 Mitarbeiter mit ihren jeweils bereits profitablen Umsätzen auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz (ARR) von 100 Millionen US-Dollar hinarbeiten."Wir verwenden Bitlys führende Position im Link-Management um in weitere strategisch interessante Kategorien, wie etwa QR-Codes und unser kürzlich vorgestelltes Link-In-Bio Angebot zu expandieren," erklärt Toby Gabriner, CEO von Bilty. "Die Reaktionen unserer Kunden zu unserem QR-Code Angebot war extrem positiv. Der Zukauf von Egoditor, dem führenden Anbieter in diesem Bereich, ist ein logischer nächster Schritt in der Weiterentwicklung von Bitly und der Beginn einer weiteren Wachstumsphase für die Firma. Durch den Zusammenschluss können wir Lösungen mit klaren Synergien in einer einheitlichen Plattform anbieten, Wachstumsmärkte erschließen und unsere globale Präsenz stärken.""Wir sind sehr stolz auf das nachhaltige Wachstum, welches wir mit Egoditor über die letzten Jahre erreicht haben und begeistert über die Möglichkeit unsere QR-Code Plattform mit Bitlys Link-Management und Link-In-Bio Angebot zusammenführen und dadurch eine noch bessere Kundenerfahrung mit einer integrierten Lösung anbieten zu können. Bitlys Mission, Verbindungen schneller zu machen, passt perfekt zu unserem Ziel Offline-Nutzer mit digitalen Angeboten zusammen zu bringen" sagt Nils Drescher, Mitgründer der Bielefelder Firma Egoditor, welche mit QR Code Generator eine vollumfängliche Lösung für das Design, die Verwaltung und die Auswertung von QR-Codes anbietet.Die neue Customer Connections Plattform von BitlyBitly stellt zugleich seine umfassende Customer Connections Plattform vor, um auf den wachsenden Link-In-Bio Markt, sowie die wachsende Verbreitung von QR-Codes und den Kundenwunsch nach einer einheitlichen Lösungen für "alle link-basierten Lösungen" zu reagieren.Durch eine Mischung aus Produkteinführungen und strategischen Zukäufen, wird Bitly zu einer einheitlichen All-In-One SaaS-Plattform mit drei separaten, aber integrierbaren Angeboten, auf. Die Customer Connections Plattform wird Privatnutzern, Markeninhabern, sowie Firmen jeglicher Größe, ermöglichen ihre jeweiligen Zielgruppen überall und plattformunabhängig anzusprechen. Endnutzer können passende Inhalte schneller finden und nutzen, während Firmen durch zum Markenbild passende Links und QR-Codes einen vertrauenswürdigen Zugang zu wichtigen Informationen und Nutzererlebnissen ermöglichen können.Der Zusammenschluss wurde federführend von Biltys Hauptinvestor Spectrum Equity in Person von Pete Jensen und Parag Khandelwal, sowie dem Aufsichtsrat der Firma, betreut.Über BitlyBitly ist eine führende, global agierende SaaS-Firma, welche umfassende Lösungen anbietet, um jegliche online geteilte Informationen mit passenden Zielgruppen teilen und gewünschte Ergebnisse erzielen zu können. Biltys all-in-one Plattform erlaubt mehr als fünf Millionen monatlichen Nutzern und 325.000 Kunden, wie Influencern, Marken und Firmen jeglicher Größe, markenspezifische Links, QR-Codes und Link-In-Bio Lösungen zum Austausch mit ihrer Zielgruppe einsetzen zu können. Mehr zu Bitly unter https://bitly.com/.Über EgoditorDie Egoditor GmbH) ist das SaaS-Unternehmen hinter der weltweit führenden QR-Code-Plattform qr-code-generator.com. Egoditor wurde 2009 als Zwei-Person-Startup von Nils Engelking und Nils Drescher in Bielefeld gegründet und war eines der ersten Unternehmen weltweit das sich voll auf die QR-Code-Technologie konzentriert hat. Die wachsende Nachfrage nach einfacheren digitalen Werkzeugen ebnete den Weg für den QR-Code-Generator, der heute von mehr als zehn Millionen Kunden in über 190 Ländern und über 30 Sprachen genutzt wird. Das Kundenspektrum reicht von kleinen und mittelständischen Unternehmen aller Branchen bis hin zu globalen Marken und gemeinnützigen Organisationen. Zu ihnen gehören Starbucks, Zalando, die Heilsarmee, die internationale Hotelgruppe Accor und der Modekonzern GAP. Zusätzlich zum kostenlosen QR-Code-Generator, der in über 30 Sprachen angeboten wird, bietet Egoditor einen professionellen Service für benutzerdefinierte QR-Codes, mehrsprachige Kundenbetreuung und ein detailliertes Scan-Tracking-Tool. Letztendlich zielt Egoditor darauf ab, mobiles Marketing nutzbar und für jedermann zugänglich zu machen. Ein Scan nach dem anderen. Egoditor hat nach wie vor seinen Hauptsitz in Bielefeld und ein Büro in Berlin. Der QR-Code-Pionier beschäftigt ein multinationales Team von über 50 Mitarbeitern. 