Markus Eisenhut verbindet Bodenständigkeit mit Nachhaltigkeit. Mit seinem Unternehmen FinanzMENSCH bietet er Lösungen für Beginner, Durchstarter und Überflieger an, die ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollen. Doch auch für Landwirte und für den Nachwuchs hat er etwas in petto. Hi, Markus. Dir liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Wie hast du dieses Thema für dich entdeckt?Seit ich vier Jahre alt bin, habe ich auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Hof mitgeholfen. Hier lernt man schnell, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...