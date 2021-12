Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision hat ein "Lösungspaket für kleine Unternehmen (https://www.hikvision.com/en/solutions/solutions-for-small-businesses/cool-security-technologies/) angekündigt. Das Lösungspaket ist- ausgestattet mit "cleveren Sicherheitstechnologien" - stellt kleinen Unternehmen Sicherheits- und Zugriffssteuerungsfunktionen für Unternehmen zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung, reduziert Arbeitsbelastung und Kosten und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Zwischenfälle.Parker Li, Leiter für Marktplanung bei Hikvision, erklärt: "Dieses Paket mit versierten Technologien hilft kleinen Unternehmen überall, ihre Sicherheit zu maximieren und damit verbundene Arbeitslasten und Kosten zu reduzieren. Darüber hinaus geben sie Geschäftsinhabern die Freiheit, ihre Sicherheit von überall aus zu sicherstellen zu können und sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie nicht vor Ort sind.Wichtige Vorteile für kleine UnternehmenDas neu eingeführte Portfolio mit "cleveren Sicherheitstechnologien" von Hikvision bietet Inhabern und Managern kleiner Unternehmen sechs wichtige Vorteile:1. Fernzugriffssteuerung zu jeder ZeitDamit können Geschäftsinhaber und Manager Türen mit unserem Hikvision MinMoe-Terminal zur Gesichtserkennung aus der Ferne öffnen. So können sie den Zugang für Mitarbeiter, Lieferanten und andere Besucher steuern - von jedem Standort aus, alles über ein mobiles Endgerät. Auch kleine Unternehmen können unser MinMoe-Terminal als kostengünstige kontaktlose Zeiterfassungslösung nutzen.2. Automatisches Alarmsystem ohne FehlalarmeVerwendet AcuSense (https://www.hikvision.com/en/core-technologies/deep-learning/acusense/)-fähige Kameras, um zwischen Personen und Fahrzeugen und anderen Objekten in Bewegung wie herunterfallendem Laub oder starkem Regen zu unterscheiden. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern und Managern, Fehlalarme zu minimieren, um die Kosten zu senken, und sich darauf zu konzentrieren, schneller auf reale Sicherheitsbedrohungen zu reagieren.3. Licht- und Tonalarme warnen EindringlingeUnsere AcuSense Live-Guard (https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/au/acusense-live-guard-01/AcuSense-Live-Guard-Solution-V1.0.pdf)-Lösung nutzt Licht- und Tonalarme, um Eindringlinge abzuschrecken, bevor sie die Räumlichkeiten oder das Gelände eines Unternehmens betreten. Unternehmer oder Manager können auch benutzerdefinierte Audionachrichten aufzeichnen, die über die Überwachungskameras übertragen werden, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.4. Klare, vollfarbige Videoaufnahmen, auch bei nahezu völliger DunkelheitDie ColorVu (https://www.hikvision.com/en/core-technologies/low-light-imaging/colorvu/)-Technologie von Hikvision ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen Vollfarbbilder bis hin zu 0,0005 Lux, was etwa dem Sternenlicht in einer mondlosen Nacht entspricht. Vollfarbige Bilder bieten viel mehr Details, was das Identifizieren von Tätern erleichtert und die Qualität der Beweismittel für eine spätere Verwendung erhöht.5. Einfache Einrichtung und Verwaltung von Sicherheitskameras und Alarmen Unsere drahtlosen Alarmmelder der Serie AX PRO für Innen- und Außenbereiche (https://www.hikvision.com/en/products/Alarm-Products/Hikvision-Intrusion-Alarm-Panel/ax-pro/?category=Alarm+Products&subCategory=Hikvision+Intrusion+Alarm+Panels&series=AX+PRO&checkedSubSeries=AX+PRO+Panel+%3BAX+PRO+Kits) sind unmittelbar in die Hikvision-Kameras integriert. Diese Vorintegration bedeutet, dass Geschäftsinhaber und Manager Sicherheitslösungen extrem schnell und einfach einrichten und über eine einzige Konsole verwalten können, ohne dass dafür separate Systeme für Alarme und Kameras erforderlich sind.6. Mobile Sicherheitsüberwachung, auch von unterwegsDank der Installation von Hik-Connect auf ihren Mobilgeräten können Geschäftsinhaber und Manager die Alarme und Aufnahmen aller verbundenen Hikvision-Geräte in ihrem System überwachen. Auf diese Weise erhalten sie vollen Zugriff auf Video-Feeds in Echtzeit, Ereignisbenachrichtigungen und anderes - egal ob sie zu Hause sind oder im Urlaub am Strand liegen.Um mehr über unser "Lösungspaket" mit cleveren Sicherheitstechnologien für kleine Unternehmen (https://www.hikvision.com/en/solutions/solutions-for-small-businesses/cool-security-technologies/) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über ein umfangreiches und hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam und stellt eine ganze Reihe umfassender Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte her. Neben der Sicherheitsbranche dehnt Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart Home, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endanwendern auch leistungsstarke Business Intelligence, die einen effizienteren Betrieb und einen größeren wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, wie beispielsweise das Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.