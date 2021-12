Laut CEO Dan Schulman hat PAYPAL mit seiner BNPL-Funktion (Buy Now Pay Later) am Black Friday einen großen Erfolg verbucht. Die Nutzung von BNPL vervierfachte sich am Großkauftag auf 750.000 Buchungen.



Im November wurde mit ihr ein Volumen von mehr als 1 Mrd. $ abgewickelt, parallel zählte PAYPAL mehr als 1 Million Erstnutzer.



Letztlich ist BNPL eine Form des Konsumentenkredits; engere Konkurrenten sind AFFIRM HOLDINGS und AFTERPAY ebenso wie MASTERCARD und VISA.



Die PAYPAL-Aktie gab seit Jahresbeginn 21 % nach. Aktuell steht sie in den USA vorbörslich bei + 1,1 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

PAYPAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de