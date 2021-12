Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat sich zuletzt wieder mal so manches Minus ergeben. Bei einem Aktienkurs von 85,00 Euro (01.12.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentale Kennzahlen) haben die Anteilsscheine am Mittwoch dieser Woche ca. 4,9 % an Wert eingebüßt. Das Rekordhoch von 97,50 Euro liegt damit wieder ein wenig weiter entfernt. Aber Foolishe Investoren sollten jetzt nicht auf das Minus achten, sondern lieber auf die fundamentalen Daten. Grundsätzlich ist die Ausgangslage ...

