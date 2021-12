Plug Power hat mit dem spanischen Mischkonzern Acciona Energía am Dienstag ein 50:50-Joint-Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen AccionaPlug hat seinen Sitz in Madrid. Von dort aus soll es grüne Wasserstoffprojekte in ganz Spanien und Portugal entwickeln, betreiben und warten.Das AccionaPlug-Venture strebt eigenen Angaben zufolge "einen beträchtlichen Marktanteil" an und will mittelfristig mehr als 100 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produzieren. Zum CEO des neu gegründeten ...

