DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Thyssenkrupp AG, Mitteilung zum Capital Market Day (Beginn 10:00 - virtuell) 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz und Länder- Ministerpräsidenten, Konferenz zur Corona-Lage, Berlin 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeug- hersteller (VDIK), Jahres-PG (per Videokonferenz) 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,3% zuvor: 7,4% *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +3,8% gg Vm/+20,0% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vm/+16,0% gg Vj *** 14:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 199.000 17:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim American Enterprise Institute 17:30 US/Fed, Reden (virtuell) von San-Francisco-Fed- Präsidentin Daly und Richmond-Fed-Präsident Barkin (beide 2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Peterson Institute for International Economics 19:25 DE/Zapfenstreich anlässlich der Verabschiedung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München - DE/Scout24 SE, Capital Markets Day, Berlin - SE/Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Treffen der Außenminister (bis 3.12.), Stockholm ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2021 08:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.