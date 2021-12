SAN ANTONIO (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es zum Amazon Web Services (AWS) Migration Partner of the Year (NSI) - USA 2021 ernannt wurde.



Die AWS Partner Awards würdigen eine breite Palette von "Born-in-the-cloud"- und traditionellen AWS-Beratungs- und Technologiepartnern, deren Geschäftsmodelle im vergangenen Jahr Spezialisierung und Zusammenarbeit umfasst haben. Die AWS-Migrationspartner des Jahres 2021 (NSI) - US-Gewinner sind Channel-Leader, die eine Schlüsselrolle dabei spielen, US-Kunden dabei zu helfen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf AWS zu entwickeln.

"Wir sind stolz darauf, von AWS als AWS Migration Partner of the Year für unsere umfassende Expertise bei der Unterstützung von Kunden bei der digitalen Transformation durch die Migration ihrer wichtigen Workloads in der Cloud ausgezeichnet worden zu sein", so Jeff DeVerter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology.

Mit 15 AWS-Kompetenzen und mehr als 2.700 Zertifizierungen ist Onica by Rackspace Technology eine dedizierte AWS-Geschäftsgruppe im Unternehmen. Als strategischer Top-Partner arbeitet Rackspace Technology mit dem AWS Migration Acceleration Program-Team zusammen, um die Anzahl der Kundenmigrationen in den USA zu erhöhen und diese zu beschleunigen. Im Jahr 2021 hatte Rackspace Technology ein phänomenales Jahr, konnte seine Ziele erreichen und an bemerkenswerten Projekten mit erheblichen sozialen Auswirkungen arbeiten.

Neben der Auszeichnung AWS Migration Partner of the Year (NSI) - US in 2021 erhielt Rackspace Technology die Auszeichnung AWS Partner Network (APN) Migration Partner of the Year 2021 für Kanada und im November 2020 die Auszeichnung APN Migration Partner of the Year 2020 im Vereinigten Königreich und Irland.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.