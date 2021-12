DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "11,00%-IuteCredit-Anleihe 21/26" wird als "Attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

Düsseldorf (pta034/01.12.2021/15:04) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 11,00%-Anleihe der IuteCredit Finance S.á.r.l. mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KT6M) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "Attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( # _ftn1)

Branche: Finanzdienstleister (Fintech ohne Banklizenz) Marktgebiet: Moldawien, Albanien, Kerngeschäft: Konsumentenkreditgeschäft Nord-Mazedonien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina (Tochter-)Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Grafik siehe unter KFM-Barometer als PDF-Datei zum Download Zum Stichtag 30.09.2021 hatte die Gruppe sieben operativ tätige Tochtergesellschaften (+ ein Finanzierungsvehikel): * ICS OMF IuteCredit SRL, Moldawien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2008) * IuteCredite Albania ICA, Albanien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2015) * IuteCredite Macedonia DOOEL-Skopje (ICMK), Nord-Mazedonien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2017 mit Genehmigung für Kredite, Emissionen und Verwaltung von Kreditkarten) * IutePay Bulgaria EOOD, Bulgarien (technologisches, operatives Kostencenter und Kartenservice Center). * IuteCredit Bulgaria EOOD, Bulgarien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2019 und offizielle Geschäftstätig aber full-scale Geschäftsaktivitäten wurden in 2020 nicht betrieben) * MKD IuteCredite BH d.oo. Sarajevo (ICBH), Bosnien-Herzegowina (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2019) * IuteCredite Finance S.a.r.l., Luxemburg ( Emittentin,in der Gruppe seit July 2019, Finanzintermediär für die gesamte Gruppe,) * VeloxPay SH.P.K, Albanien (gegründet 2020, bisher keine Geschäftstätigkeit) Die IuteCredit Europe (keine lizenzpflichtigen Geschäftsaktivitäten) und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die IuteCredit Group. Die Tochtergesellschaft IuteCredit Kosovo wurde zum Stichtag nicht konsolidiert, die Tochtergesellschaft IutePay Albanien S.H.P.K.,Geschäftstätigkeit seit Juli 2018, wurde im September 2020 liquidiert. Mitarbeiter: 369 (per 31.12.2020) à 428 (per 30.09.2021) Unternehmenssitz: Tallin (Estland) Gründung/Historie: 2008 Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Das Geschäftsmodell der IuteCredit Europe Group sind unbesicherte Konsumentenkredite und Kfz-besicherte Kredite, die sie über ihre 100%igen Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern vertreibt (die Tochtergesellschaften nutzen dafür die Eigenkapitalausstattung der Gruppe). Dies erfolgt über gruppeneigene Filialen, Online-Portale und externe Vertriebspartner (Geschäfte, Telekommunikationsunternehmen, Geldtransfer-Unternehmen, Postfilialen). Ende 2020 hatte die Gruppe 40 Filialen und 1.225 Shops. Das Geschäft basiert auf normal laufenden Krediten (Zins- und Provisionseinnahmen daraus sind größte Ertragsquelle) und der Vermeidung von schlecht laufenden (30 bis 50 Tage überfällig) oder ausfallenden Krediten. Zweitgebühren, die in Fällen verschiedener Verstöße von Kunden erhoben wurden, dienen dazu, das verlorene Geld zu kompensieren, das die Gruppe ansonsten gemäß der ursprünglichen Kreditvereinbarungen erhalten hätte. Die Tochtergesellschaft Iute Credit Finance (Emittentin) agiert als Finanzierungsgesellschaft für die Gruppe. Kredite: Die Kreditprodukte der Gruppe sind unbesicherte Konsumentenkredite mit Laufzeiten zwischen einem und 48 Monaten sowie Kfz-besicherte Kredite mit Laufzeiten bis 72 Monaten. Der durchschnittliche Kreditbetrag liegt bei 500,- Euro, der Kreditrahmen zwischen 25 und 10.000,- Euro. Das Kreditportfolio ist zu 40% in Moldawien, zu 38% in Albanien, zu 19% in Mazedonien und zu 3% in Bosnien lokalisiert. Die Gruppe konzentriert sich nur auf Kunden mit festem Arbeitsverhältnis und stabilem Einkommen. Kredite basieren auf persönlicher Einschätzung und Kreditbeurteilung. Bei neuen Kreditanträgen basiert das Kreditrating auf einer Gegenüberstellung der relevanten Parameter des Antragstellers mit entsprechenden statistischen Parametern von laufenden und schlechter laufenden Kundengruppen sowie bestimmter Datenbestände. Für wiederkehrende Kunden nutzt die Gruppe persönliche Kreditbeurteilungen, die auf individuellen Performancedaten basieren. Durchschnittlich 62% der Kreditanträge bei der Gruppe konnten genehmigt werden. Strategie: Die Muttergesellschaft IuteCredit Europe ist verantwortlich für strategisches Management, das folgendes beinhaltet: * Strategische Ziele/Planung * Organisationsstruktur und Zusammenstellung der Management Teams * Personalwesen und Rahmenregeln aus Kundenerfahrungen als Unterstützung zur Zielerreichung * Rahmenwerk und Zielplanung des Financial-Managements * Vertrieb- und Marketing-Rahmenwerk und Zielplanung * Gestaltung von Service-Prozessen und Entwicklung von Technologien * Risikomanagement, inklusive Kredit-Produktentwicklung und generelles Compliance Rahmenwerk * Datenauswertungen * Finanzen und Investor Relations der Unternehmensgruppe Kunden: Privatkunden im beschriebenen Marktgebiet; Ende 2020 hatte die Gruppe über 660.000 Individuen (Frauen 43%, Männer 57%) in ihrer Datenbasis (2019 über 600.000); ca. 66% sind wiederkehrende Kunden mit mindestens einem erfolgreich zurückgezahlten Kredit. Das Alter der Kunden repräsentiert den demografischen Altersbaum der jeweiligen Länder. Lieferanten: Mitarbeiter des Konzerns durch deren geistige Leistungen (Produktentwicklungen)

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] ( # _ftn2) wie folgt dar:

AS luteCredit Europe IFRS 2018 2019 2020 2021 Konzern TEUR 30.09. Bilanzstichtag: 31.12. Umsatz 32.389 50.784 56.090 43.612 EBITDA 12.913 20.164 20.873 15.783 EBIT (Betriebsergebnis) 12.693 18.925 19.131 13.802 EAT (Ergebnis nach Steuern) 7.761 8.065 3.482 4.395 Anlagevermögen (lt. Bilanz) 2.692 17.109 13.980 14.222 Eigenkapital (lt. Bilanz) 12.690 18.506 21.488 23.691 Bilanzsumme 55.290 106.254 116.619 130.035 Anzahl Mitarbeiter 233 347 369 420 Umsatzrendite (%) 24,0% 15,9% 6,2% 10,1% Umsatzentwicklung 56,8% 10,4% Jahresergebnis Entwicklung 3,9% -56,8% Eigenkapitalquote (%) 23,0% 17,4% 18,4% 18,2% Anlagendeckung /"goldene Bilanzregel" 471,4% 108,2% 153,7% 166,6%

In 2019 waren die Gruppenziele für 2020 eine Fortsetzung des starken Wachstums durch Verdoppelung der Bilanzsumme auf über 200 Mio. Euro und Steigerung der Umsätze um 50% auf 75 Mio. Euro, bei gleichzeitiger Beibehaltung der guten Bilanzqualität und Profitabilität des Geschäftsmodells.

Entwicklung 2020

Im Berichtsjahr wurde die Gruppe von der Corona-Pandemie und den darauf bezogenen Reaktionen der Staaten, in denen sie tätig ist, beeinflusst.

Im ersten Quartal wurde klar, dass das starke Wachstumsziel nicht erreicht werden würde. Während des Jahres konzentrierte sich die Gruppe auf den Einzug ihrer Kredit-Forderungen und die disziplinierte Steuerung der bilanziellen Vermögen und Verbindlichkeiten. Sie spürte einen starken Rückgang der Kredit-Rückzahlungen bei gleichzeitiger Neukredit-Nachfrage und baute einen Puffer für zukünftige Kreditausfälle auf. Nach der Abschwungphase mit relativ guten Ergebnissen und beschränkten Schäden begann die Gruppe wieder Fahrt aufzunehmen. Im zweiten Halbjahr gab es Optimismus über das Wachstum und eine Umkehr der Wertberichtigungen, das letzte Quartal blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Kredit-Auszahlungen lagen unter Plan, während die Rückzahlungen höher waren als erwartet. Das Jahr endete zwar im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von Umsatz und Bilanzsumme, erreichte jedoch nicht die Zielvolumen. In der Bilanz blieb der Anteil der Netto-Kundenkredite auf Vorjahresniveau, jedoch stiegen die Wertberichtigungen für potentielle Kreditverluste von 13 Mio. Euro auf 16 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten stiegen um 7 Mio. auf 95 Mio. Euro, während der Cash-Bestand über die Jahre um mehr als 13 Mio. Euro stieg und in der Spitze bei über 19 Mio. lag. Unter dem Strich endete das Jahr mit einer stärkeren und liquideren Bilanz, was die Gruppe in 2021 aggressiv nutzen möchte. Ende 2020 hatte die Gruppe mehr als 130.000 aktive Kreditkunden in vier Ländern.

