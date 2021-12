DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 44 / 2021) mit Fabcon Precast



01.12.2021 / 15:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



01. Dezember 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 44 / 2021) mit Fabcon Precast Ravena, New York, 01. Dezember 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit Fabcon Precast - einem Anbieter spezialisiert auf Betonfertigteile für Rechenzentren u.v.m. - bekannt. Fabcon Precast ist ein führender Hersteller von strukturellen Betonfertigteilelementen mit sieben strategisch platzierten Produktionsstätten in den USA und bietet eine Vielzahl von Fertigteillösungen für unter anderem Rechenzentren, Logistikzentren, Verteilungszentren, das Gesundheitswesen, Firmenzentralen und dem Einzelhandel an. Die Produktionsstätte in Ravena ist ein neuer Fertigteilstandort mit mehreren Produktions-Bahnen. Für eine hocheffiziente Produktion und größtmögliche Digitalisierung in der Fertigung entschied sich Fabcon für den Einsatz des hochinnovativen Laserprojektionssystems "iTWO Smart Laser", als integriertes Element von "iTWO MES" (Manufacturing Execution System) als Teil der MTWO-Plattform. Dieses innerhalb der RIB entwickelte Laserprojektionssystem ermöglicht eine hochpräzise und effiziente Vermessung von Betonfertigteilen auf dem Produktionstisch. Es ist ein weiterer Teil der "Smart Production-Familie", der zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung und Qualitätssicherung führt und gleichzeitig die täglichen Aufgaben für die Mitarbeiter vereinfacht. Jason Hensley, Direktor für Forschung und Entwicklung bei Fabcon Precast: "Wir haben die Implementierung des "iTWO Smart Lasers" in Kansas diesen Sommer abgeschlossen und sehen die Vorteile davon in einer verbesserten Qualität, einer Steigerung der Effizienz und in einer besseren Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter. Der "iTWO Smart Laser" wird uns dieselben Mehrwerte in Ravena bringen und eine großartige Integration in der MTWO-Plattform garantieren." Stefan Maier, Geschäftsführer von RIB SAA in Wien: "Es ist schön zu sehen, dass sowohl die MTWO-Plattform als auch Smart Production unseren Kunden Fabcon bereits an anderen Standorten bei der Produktivitätssteigerung unterstützt und dies führt dazu, dass Fabcon diese Technologie auch an anderen Standorten ausbauen wird. Wir schätzen es, einen so innovativen und vorausschauenden Kunden zu haben!"



Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

01.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de