Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Sorgen rund um die neue Corona-Variante Omikron führten gestern zu neuerlichen Verlusten an der Wall Street. Der Dow Jones verlor 1,9 Prozent. Auf Monatssicht musste er rund drei Prozent abgeben. Bei den Einzelthemen geht es heute um AMD, Amazon, Plug Power, FuelCell, Palantir, JD.com, Sono Group und Tilray. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.