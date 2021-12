Düsseldorf (ots) -Das Leben ist nicht nur eitel Sonnenschein. Diese Erkenntnis ist nicht neu und sie trifft auf jeden von uns zu. Probleme in der Partnerschaft oder Familie, in Bezug auf den eigenen Körper, die Gesundheit oder das Seelenleben - manchmal scheint vieles unüberwindbar. Mit der neuen Plattform reality bites hat Gründerin Diana Posner ein Forum geschaffen, das Menschen dabei hilft, diese Krisenthemen zu bewältigen. Denn hier gibt es ehrlichen Austausch, individuelle Hilfestellung durch ausgewiesene Experten und ein breites Informationsangebot."Wir möchten mit unserem Portal ein umfassendes Angebot rund um verschiedene (zwischen-)menschliche Krisenfelder bieten. Fernab von geschönten Social-Media-Welten geht es bei uns um das echte Leben. Das ist nämlich nicht immer einfach - aber gemeinsam kann man Herausforderungen einfacher lösen!", so Diana Posner. Die Sechsundvierzigjährige hat die Erfahrung gemacht, dass man bei kritischen Wendepunkten im Leben oft allein gelassen wird oder den (Problem-)Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. "Darum habe ich reality bites ins Leben gerufen. Gewissermaßen als Hilfe zur Selbsthilfe und für konstruktiven, inspirierenden Austausch unter Gleichgesinnten! Unser Motto: When reality bites - just bite back!".Mit welchen Themen man sich an reality bites wenden kann? Das Spektrum reicht von Ehe- und Beziehungskrisen über den Umgang mit großen, persönlichen Veränderungen bis hin zu Burnout, einem negativen Körperbild oder weiteren gesundheitlich-mentalen Inhalten. Zu all diesen Bereichen bietet reality bites Input, Austausch, Tipps und Beratung. Ein Netzwerk aus Fachleuten, zu denen u. a. Coaches, Psychotherapeuten, Rechtsanwälte sowie Gesundheits-, Familien- und Paarberater gehören, leistet professionellen Beistand und unterstützt auf breiter Front. Das kann sowohl in Chats als auch in persönlichen (Online-)Sessions geschehen.Wie erhält man Zugang zur reality bites Plattform? Jeder kann sich ein persönliches Konto mit individualisierbaren Interessen, Vernetzungsmöglichkeiten sowie passgenauer Such- und Matching-Funktion einrichten. "Jeder Einzelne entscheidet für sich, von welchen Kontakten, Foren und Chatgruppen er profitieren will und wie offen oder anonym er dort auftreten möchte. Natürlich ist die Nutzung der interaktiven Möglichkeiten für Privatpersonen kostenlos", erklärt Diana Posner.Für Experten und Unternehmen bietet die Plattform die komplette Digitalisierung ihrer Dienstleistungen in Form einer integrierten Home-Office-Lösung an, gesichert auf deutschen Servern. Hochprofessionelle Videokonferenzen sowie Online-Tools für Angebote, Veranstaltungen und Webinare stellen neben individuellen Shop-Lösungen nur einige der Vorteile dieser einzigartigen Plattform dar.Weitere Informationen unter: www.realitybites.onlinePressekontakt:dito bites GmbHpresse@realitybites.onlineinfo@realitybites.online+49 (0) 211 54 22 98 22Original-Content von: reality bites, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160375/5088167