Im Handel am Dienstag musste man schon ganz genau hinsehen, um überhaupt irgendwelche Gewinner zu sehen. Von den 40 Werten im Dax zeigten sich bei gerade einmal sechs überhaupt grüne Vorzeichen, die meisten davon in einem sehr überschaubaren Bereich. Die große Ausnahme bildete der Pharmazulieferer Sartorius.Bei Sartorius (DE0007165607) ging es gleich um 5,23 Prozent auf 543 Euro in die Höhe. Der einzige Grund dafür, man ahnt es bereits: Omikron. Die neue Coronavariante ist weiterhin das wichtigste Thema an den Märkten und insgesamt führt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...