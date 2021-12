Der neue Elektro-Lkw ist der erste in Deutschland eingesetzte seiner Art

Bona, ein weltweit tätiges, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Bereiche Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Fußböden anbietet, und Scania, einer der weltweit führenden Anbieter von Transportlösungen, haben gestern im Rahmen einer Veranstaltung den ersten Elektro-Lkw von Bona in ihrem Werk in Limburg, Deutschland, in Empfang genommen. Der innovative Lkw von Scania gehört zur Scania P-Serie und ermöglicht einen emissionsfreien Shuttle-Verkehr zwischen den beiden Bona-Standorten in Limburg. Er ist der erste in Deutschland in Betrieb befindliche Lkw seiner Art.

Bona and Scania hosted an event on November 30 to welcome Bona's first electric truck to its facility in Limburg, Germany. Pictured from left to right: Christian Löher, Managing Director Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland Regional Sales Manager Region Central; Dr. Thomas Brokamp, Managing Director, Bona GmbH Deutschland; Monika Sommer, Hauptgeschäftsführerin IHK Limburg CEO of the Chamber of Commerce and Industry, Region Limburg Weilburg; Jörg Sauer, Kreisbeigeordneter Landkreis Limburg Weilburg District Councilor; Dr. Marius Hahn, Bürgermeister Limburg an der Lahn Mayor; Christian Hottgenroth, Direktor Verkauf Lkw Scania Deutschland Österreich Director of Sales Germany Austria; Thorsten Kusch, Supply Chain Director for EMEA /APAC at DC 1, Bona (Photo: Business Wire)

"Bona hat sich dazu verpflichtet, nachhaltige Produkte, Systeme und Verfahren im gesamten Unternehmen zu implementieren und umzusetzen, und der neue Elektro-Lkw von Scania ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine grünere Zukunft", sagte Dr. Thomas Brokamp, Geschäftsführer von Bona Deutschland. "Scania hat uns bei der Wahl unseres Elektrofahrzeugs gut beraten und uns einen reibungslosen Einstieg in diese neue Technologie ermöglicht. Der Scania E-Lkw ist perfekt auf unsere Belange und unser Einsatzgebiet zugeschnitten." Der batterieelektrische Lkw wird als City-Shuttle mehrere Fahrten pro Tag durchführen, um Fertigprodukte von der Produktionsstätte im Süden der Stadt zum knapp sechs Kilometer entfernten Distributionszentrum im Norden zu transportieren. Auf jeder Tour können etwa 21 Europaletten auf der Ladefläche untergebracht werden.

EIN KRAFTVOLLER ANTRIEB UND KOMFORTABLES FAHRVERHALTEN

Das neue Modell der Scania P-Baureihe, der Scania 25 P, wurde eigens für den innerstädtischen Einsatz konzipiert und überzeugt durch einen bequemen Einstieg in das Fahrerhaus und eine hervorragende Verkehrsübersicht. Die Zahl in der Modellbezeichnung gibt die Leistung an, mit der der Lkw bewegt wird: bis zu 230 kW (312 PS) Motornennleistung. Das ist genug Leistung, um das zulässige Gewicht des dreiachsigen Lkw mit 26 Tonnen mit Leichtigkeit zu bewegen.

"Der elektrische Antriebsstrang glänzt im Vergleich zu einem Diesel-Lkw vor allem bei niedrigen Drehzahlen und in Anfahrsituationen mit deutlich besserer Beschleunigung und mehr Zugkraft", sagt Christian Hottgenroth, Director of Truck Sales, Scania Deutschland Österreich. "In der Praxis kann sich der Fahrer daher auf eine schnelle Beschleunigung und kurze Ansprechzeiten des Antriebs freuen."

Der Scania 25 P speichert die Energie für den Antrieb in fünf Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von jeweils 33 kW/h. "Die elektrische Reichweite hängt vor allem von den Faktoren Fahrweise, Beladung sowie Topografie ab", erklärt Hottgenroth weiter. Unter optimalen Bedingungen sind die Antriebsakkus mit einer Gesamtkapazität von 165 kW/h für eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern ausgelegt, während im realen Fahrbetrieb mit 70 bis 90 Kilometern gerechnet werden kann. Für den Bona-Einsatz in der Stadt Limburg, der im Durchschnitt etwa 50 Kilometer pro Tag betragen wird, ist die Leistungsfähigkeit für das geplante Einsatzprofil völlig ausreichend.

BETRIEBEN MIT NACHHALTIGEM STROM

Da das Werk von Bona in Limburg mit Solarpaneelen ausgestattet ist, wird der neue Scania-Lkw mit umweltfreundlichem Strom betrieben, der durch eine leistungsstarke Fotovoltaikanlage auf dem Dach der großen Halle erzeugt wird. Der vollelektrische Lkw wird mit Gleichstrom aufgeladen und verfügt über eine Ladekapazität von 130 kW, so dass die Batterien bei 20 Prozent Kapazität in etwa einer Stunde voll aufgeladen sind. Wenn mehr Reichweite benötigt wird, genügt ein halbstündiger Stopp an der Ladestation, um Strom für weitere 50 oder 60 Kilometer zu laden.

"Der Umstieg auf ein emissionsfreies Fahrzeug ist ein wichtiger Bestandteil unseres umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts und Teil unserer Verpflichtung als verantwortungsvoller Mitbürger. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hat die Stadt Limburg ein Problem mit übermäßig hohen Stickstoffdioxidwerten. Hauptverursacher sind Dieselfahrzeuge, und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass am 1. April 2022 ein Fahrverbot für diese Fahrzeuge in Limburg eingeführt wird. Mit unserem emissionsfreien Lkw können wir in Limburg einen entscheidenden Beitrag zur Senkung der Stickstoffdioxidwerte und zur weltweiten Entkarbonisierung leisten", so Dr. Brokamp. Weitere Vorteile des vollelektrischen Lkw sind, dass der Elektro-Lkw von Scania auch lokal emissionsfrei fährt und durch den leisen Antrieb nahezu lärmfrei ist.

Bona arbeitet derzeit an der Fertigstellung der Elektroladestation, die bis Anfang 2022 abgeschlossen sein soll.

ÜBER BONA

Bona ist ein familiengeführtes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Bereiche Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen in der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Hartholzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für fast alle hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. Der Umsatz von Bona belief sich 2020 auf 3,1 Mrd. SEK (307 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Händlern, 600 Mitarbeitern und 5 Fabriken vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

