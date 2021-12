DJ Symrise verlängert Vertrag von CEO Bertram vorzeitig bis 2025

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Geschmacksstoffehersteller Symrise hat seinen Vorstandsvorsitzenden Heinz-Jürgen Bertram länger an sich gebunden. Wie die Symrise AG mitteilte, verlängerte der Aufsichtsrat Bertrams Vertrag in seiner heutigen Sitzung vorzeitig bis Ende 2025. Bertram steht dem Vorstand des DAX-Aufsteigers seit August 2009 vor.

Symrise will bis 2025 die Expansion in wachstumsstarke Geschäftsfelder und den Ausbau der eigenen natürlichen Rohstoffbasis vorantreiben. Das Unternehmen strebt bis 2025 einen Umsatz von 5,5 bis 6 Milliarden Euro bei einem organischen Wachstum von 5 bis 7 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll in einer Spanne von 20 bis 23 Prozent liegen.

December 01, 2021

