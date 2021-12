DJ Markit: US-Industrie zeigt im November nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im November im Vergleich zum Vormonat entgegen den Erwartungen abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 58,3 von 58,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,1 erwartet, den Wert der ersten Veröffentlichung. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine schrumpfende Wirtschaft.

Während die Nachfrage stabil geblieben sei, habe es im November Anzeichen gegeben, dass sich das Wachstum der Auftragseingänge auf den bisher niedrigsten Stand in diesem Jahr abgekühlt habe. Das hänge mit Engpässen zusammen, die den Spielraum für die Steigerung des Absatzes einschränkten, sowie mit Anzeichen für eine Zurückhaltung der Kunden, da die Preise im Laufe des Monats weiter stark gestiegen seien, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

