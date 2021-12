DJ ISM-Index für US-Industrie steigt im November wie erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im November wie erwartet beschleunigt, zeigt der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes. Er erhöhte sich auf 61,1 (Vormonat: 60,8), was exakt der Prognose der von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen entsprach. Das Stimmungsbarometer liegt damit weiterhin deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 61,5 (59,8), der für die Beschäftigung legte auf 53,3 (Vormonat: 52,0) zu. Der Index für die Produktion nahm auf 61,5 (59,3) zu. Dagegen ging der Subindex der Preise auf 82,4 (85,7) zurück.

Der kurz zuvor veröffentlichte Einkaufsmanagerindex von IHS Markit deutet dagegen in die andere Richtung. Danach hat sich die Aktivität in der US-Industrie etwas verlangsamt. Der entsprechende Index sank auf 58,3 von 58,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,1 erwartet, den Wert der ersten Veröffentlichung.

