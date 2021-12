Am deutschen Aktienmarkt ist die technische Gegenbewegung auf die starken Kursverluste von Freitag bis Dienstag in vollem Gange. Neben der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten sorgen positive Wortmeldungen aus dem Omikron-Ursprungsland Südafrika wohl dafür, dass die Anleger wieder ins Risiko gehen.Bereits vor wenigen Tagen wiesen Ärzte in Südafrika darauf hin, dass mit der Omikron-Variante infizierte Corona-Patienten "extrem milde" Krankheitsverläufe aufwiesen. Entsprechende Meldungen wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...