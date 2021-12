VW plant Produktion von E-Cabrio

Werbung



Künftig könnten im Osnabrücker Werk von Volkswagen E-Cabrios produziert werden. Außerdem plant der Automobilkonzern bis zu 30 Milliarden EUR in die Batteriezellenfertigung und die verbundene Rohstoffsicherung zu investieren.



Zurzeit wird die Cabrio Version des T-Roc im Volkswagen-Werk in Osnabrück gefertigt. Nun könnten künftig dort auch E-Cabrios produziert werden. Laut Herbert Diess, Vorstandsvorsitzendem der Volkswagen AG, existieren sowohl bei Volkswagen, als auch bei der Konzerntochter Audi Diskussionen über ein Elektro-Cabrio. Für die Fertigung des VW Modells ist sich Diess sicher, dass sich das Osnabrücker Werk um eine solche Fertigung bewerben würde. Weiterhin plant Volkswagen im Rahmen seiner Batterie-Strategie 20-30 Milliarden Euro in die Batteriezellenfertigung und die Materialbeschaffung zu investieren. In Zuge dessen sollen unter anderem 6 Batteriezellfabriken in Europa entstehen, um die Unabhängigkeit von asiatischen Lieferanten zu verbessern. In Deutschland kursiert hierfür Salzgitter als ein potentieller Standort.





