Der Kryptomarkt zeigt sich in der laufenden Handelswoche freundlich. Am heutigen Mittwoch notieren alle Top-5-Coins im Plus. Auch der Bitcoin setzt seine Erholung fort und die Anleger werden nach der jüngsten Konsolidierung wieder mutiger. Damit die Rally sich als nachhaltig erweist, müssen Anleger jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Nach dem Allzeithoch bei fast 69.000 Dollar am 10. November realisierten viele Anleger zunächst ihre Gewinne. Die Konsolidierung hat ihr bisheriges Tief am GD100 ...

