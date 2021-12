SAN ANTONIO, Dec. 01, 2021(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute seine Dynamik mit Amazon Web Services (AWS) durch Kundentransformationen, Amazon Quicksight Service Delivery (Amazon Quicksight SDP) und AWS Shield Advanced-Partnerbezeichnungen sowie eine bevorstehende Führungsrunde auf der Hauptbühne der AWS re:Invent 2021 bekanntgegeben.

Rackspace Technology ist ein "All-in"-Premier-Beratungspartner des AWS Partner Network (APN), der über umfassende AWS-Expertise und Skalierbarkeit verfügt, um die komplexesten AWS-Projekte zu übernehmen. Awaze, ein Kunde von Rackspace Technology, demonstriert diese Fähigkeiten:

Awaze

Durch den Übergang von einer lokalen Umgebung zur AWS Public Cloud, unterstützt von Rackspace Technology, konnte Awaze, Europas führende verwaltete Ferienvermietungsgruppe, das zeitweise enorme Datenverkehrsaufkommen auf seinen Hoseasons- und Cottages.com-Websites in diesem Jahr bewältigen. Die enge Abstimmung der Rechenressourcen auf die Nachfrage im Rahmen der Investition von mehreren Millionen Pfund hat für Awaze zu einer Reduzierung der Websitzungskosten um 30 % geführt.

Awaze, der Riese im Bereich der Selbstversorgung, der mehr als sechs Millionen Urlaubern pro Jahr mehr als 90.000 Unterkünfte in 36 Ländern anbietet, verzeichnete in den letzten 12 Monaten dank der zunehmenden Popularität von Inlandsreisen im Zuge der globalen Pandemie einen beispiellosen Nachfrageschub.

"Unsere Partnerschaft mit Rackspace Technology hat es uns ermöglicht, unseren Cloud-Footprint zu optimieren und auf jeder Ebene und an jedem Punkt der Customer- und Owner Journey elastisch zu machen", so James Baird, Technical Operations Director bei Awaze. "Dies bedeutet, dass er sich im Einklang mit volatilen Nachfragemustern nahtlos ausdehnt und zusammenzieht, robuste, konsistente Reaktionszeiten und Leistung beibehält und gleichzeitig hochgradig kommerziell optimiert ist."

Rackspace Technology hat zusammen mit der neu gegründeten Unternehmensgruppe Onica by Rackspace Technology 15 AWS-Partnerkompetenzbezeichnungen innerhalb des APN sowie über 2.700 AWS-Zertifizierungen erhalten. Darüber hinaus hat Onica by Rackspace die Auszeichnung AWS Machine Learning Competency erhalten. Diese validierte Bezeichnung unterscheidet Onica by Rackspace als APN-Partner, der seine Expertise im Aufbau von künstlicher Intelligenz/maschinellem Lernenauf AWS nachgewiesen und Unternehmen bei der Automatisierung und Innovation geholfen hat, um ihre Datenherausforderungen zu lösen und umsetzbare Ergebnisse zu erzielen.

Vor kurzem hat Onica von Rackspace Technology die Bezeichnungen Quicksight SDP und AWS Shield Advanced Partner erhalten.

Amazon Quicksight SDP-Bezeichnung

Rackspace hat eine Service Delivery-Bezeichnung für Amazon QuickSighterhalten. Die Qualifizierung für das Programm erfordert die bestandene servicespezifische Überprüfung von Kundenreferenzen und eine technische Überprüfung im Auftrag von AWS. Die Bezeichnung gibt den Kunden die Gewissheit, dass sie mit AWS-Partnern zusammenarbeiten, die die aktuellsten und relevantesten Cloud-Lösungen anbieten können.

Das AWS Quicksight SDP präsentiert APN-Partner, die über nachgewiesene Expertise bei der Bereitstellung spezifischer AWS-Services verfügen und es ihnen ermöglichen, sich auf dem Markt zu differenzieren und Spezialgebiete für AWS-Kunden hervorzuheben.

AWS Perimeter Protection Managed Security Services Provider (MSSP)-Partnerzertifizierung

Rackspace Technology hat die AWS Perimeter Protection MSSP-Partnerzertifizierung erhalten und empfiehlt Rackspace Elastic Engineering for Security als kompetenten Beratungsservice zur Verwaltung von AWS Edge Security für Unternehmen weltweit.

Rackspace Elastic Engineering for Security bietet globale Beratungsdienste zur Implementierung und Verwaltung der AWS Edge Security Services-Suite, einschließlich AWS Shield, AWS Web Application Firewall (AWS WAF) und AWS Firewall Manager zum Schutz von AWS-Ressourcen wie Elastic IP, Elastic Load Balancer (ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator und Amazon Route 53 vor Anwendungsbedrohungen wie Distributed Denial of Services (DDoS), SQL Injection und Cross-Site Scripting. Rackspace Elastic Engineering for Security bietet erweiterte Transparenz und Zugang zu einem dedizierten Pod von Cloud-Sicherheitsexperten, einschließlich Pod-Mitgliedern, die geschult wurden und direkt vom AWS Shield Response Team (ASRT) unterstützt werden.

Rackspace Technology erhielt die AWS Perimeter Protection MSSP-Partnerzertifizierung als APN Premier Tier Partner, demonstrierte eine etablierte AWS-Sicherheitspraxis mit Rackspace Elastic Engineering for Security, bietet rund um die Uhr Cloud-Sicherheitssupport und absolvierte ein mehrtägiges Schulungsprogramm mit dem AWS Shield Response Team (ASRT).

re:Invent 2021

Onica by Rackspace Technology feiert außerdem zehn Jahre re:Invent als AWS Premier Consulting Partner und Gold-Sponsor von AWS re:Invent 2021 vom 28. November bis 3. Dezember in Las Vegas, Nevada (USA). Der Stand von Onica by Rackspace Technology bietet Aktivitäten für jedermann mit Labors, Kundenpräsentationen und Networking-Events.

Darüber hinaus wird Josh Prewitt, Chief Product Officer bei Onica by Rackspace Technology, zusammen mit Bill Vass, Vice President of Engineering - Storage, Automation, and Management bei AWS, und Nandini Ramani, Vice President bei AWS, an der Präsentation auf der Hauptbühne, Ready, set, operate: The AWS Cloud operations model, teilnehmen, um zu erklären, wie das AWS Cloud-Betriebsmodell Kunden dabei helfen kann, ihre System sicher und erfolgreich in der Cloud aufzubauen.

Für weitere Informationen über die Teilnahme von Onica by Rackspace auf der re:Invent klicken Sie hieroder besuchen Sie uns auf der re:Invent am Stand 706 auf der Venetian Sands Expo, um unsere interaktive Aktivität mit Industrial Internet of Things (IIoT) und Machine Learning (ML) auszuprobieren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com