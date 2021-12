Stiftungen sollten sich auf anhaltende Geldentwertung einstellen - und müssen dies bei ihrer Vermögensanlage mehr als bislang beachtenIn den Zeiten niedriger Zinsen mangelt es nicht an Herausforderungen für Stiftungen, nun kommt eine weitere hinzu: Geldentwertung. Beim 7. FAROS Institutional Investors Forum in Frankfurt, bei dem auch zahlreiche Stiftungen vertreten waren, kreisten viele Diskussionen um dieses Thema. Wir haben uns umgehört: Welche Entwicklung erwarten Chefvolkswirte, Asset Manager, Verantwortliche von Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und Stiftungen in Sachen Inflation? Und welche Schlüsse müssen Stiftungen daraus ziehen? Denn sie sind im besonderen Maße betroffen, da sie in der gesetzlichen Pflicht stehen, das Stiftungskapital zu bewahren.

