Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um deutliche 1,34 Prozent auf 3.710,35 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 1.865,69 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte eine sehr positive Anlegerstimmung vor. An den vergangenen Handelstagen hatte noch die neue Coronavirus-Variante Omikron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...