Um es noch einmal in der Sprache der Schifffahrt zu sagen: Scholz ist ein Kurshalter. Diese Eigenschaft bringt Vorteile mit sich: Verlässlichkeit, Klarheit, Zielgenauigkeit. Das Kurshalten birgt aber auch die Gefahr, aus Sturheit den Blick für das Notwendige zu verlieren. Scholz ist ein sehr erfahrener Politiker, der mit dem Kurzarbeitergeld in der Finanzkrise und seiner "Bazooka" für die Wirtschaft in der ersten Phase der Pandemie die richtigen Instrumente aus dem Hut zauberte. Dass er auch vorausschauend eine akute Krise managen kann, muss er noch unter Beweis stellen. Die Gelegenheiten dazu werden reichlich kommen.



