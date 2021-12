Frankfurter Rundschau, 02.12.2021 (ots) -



Bezahlt vom Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger der EU nimmt Griechenland derzeit das Überwachungssystem "Centaur" in Betrieb: Es soll Asylsuchende in den Camps auf Schritt und Tritt beobachten und ihr Verhalten analysieren. (...)



Als wild, gewalttätig und lüstern galten in der griechischen Mythologie die Kentauren - halb Mensch, halb Pferd. Wer ein Programm dieses Namens gegen Schwache einsetzt, zeigt, was für ein Menschenbild er hat - und was er von Menschenrechten hält. Der Überwachungswahn gegen Geflüchtete muss gestoppt werden. Früher oder später droht er uns allen.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5088304

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de