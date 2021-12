EQS Group-News: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Rechtssache

Erklärung der Holcim Gruppe im Anschluss an die Gerichtsbefragung von Lafarge SA vom 29. November 2021 in Paris, Frankreich



01.12.2021 / 18:45



Holcim arbeitet weiterhin eng mit den französischen Justizbehörden zusammen, die den Vertreter von Lafarge SA am 29. November 2021 zum zweiten Mal nach 2018 befragten. Angesichts der Schwere der vorgeworfenen Straftaten erklärte sich Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrats von Holcim, bereit, Lafarge SA während dieser Befragung zu vertreten. Im Anschluss an die Befragung erklärte er: "Die Einzelheiten des Falles kann ich nicht kommentieren, da die Untersuchung noch im Gange ist. Was ich sagen kann, ist, dass alle Vorwürfe gegen Lafarge SA in komplettem Gegensatz zu allem stehen, wofür Holcim als Unternehmen steht. 'Die geschilderten Vorgänge um Lafarge SA wurden dem Verwaltungsrat von Holcim zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses im Jahr 2015 verschwiegen und widersprechen komplett den Werten unseres Unternehmens. 'Im Namen des Verwaltungsrats von Holcim möchte ich noch einmal betonen, wie sehr wir über die Vorwürfe gegen Lafarge SA schockiert und entsetzt sind.' Seitdem Holcim 2016 von dieser Altlast bei Lafarge SA erfuhr, beauftragte das Unternehmen proaktiv international erfahrene Experten mit der Durchführung einer gründlichen unabhängigen Untersuchung und informierte die zuständigen Justizbehörden umfassend über die Ergebnisse. Seitdem sind alle Personen, gegen die ermittelt wird, nicht mehr im Unternehmen tätig. Alle untersuchten Ereignisse fanden vor dem Zusammenschluss von Lafarge und Holcim statt und wurden gegenüber Holcim während der Fusion verschwiegen. Holcim arbeitet weltweit nach den höchsten Standards der Unternehmensführung, Ethik und Integrität und toleriert keinerlei Verstösse. Die 70'000 Mitarbeiter in aller Welt stehen täglich für diese Grundsätze ein. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Ende der Medienmitteilungen