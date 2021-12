DJ MÄRKTE EUROPA/Erholung im Rallymodus dank Konjunkturzuversicht

FRANKFURT (Dow Jones)--In Rallylaune haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch gezeigt. Starke US-Wirtschaftsdaten und ein für die US-Konjunktur zuversichtlicher US-Notenbankchef sorgten für Kauflaune und im Spätgeschäft nochmals anziehende Kurse. Gleichzeitig ebbten Sorgen wegen der Virus-Variante Omikron zunächst merklich ab.

Der DAX stieg um 2,5 Prozent auf 15.473 Punkte, der Euro-Stoxx-50um 2,9 Prozent auf 4.179 Punkte. Besonders kräftig erholt zeigten sich die Auto-, Technologie- und Tourismuswerte mit Gewinnen bis zu 3,8 Prozent in den Stoxx-Branchenindizes. Tendenziell auf der Verliereseite fanden sich Aktien von Unternehmen, die von Lockdwon-Maßnahmen und vermehrten Corona-Tests profitieren wie beispielsweise Laborausrüster und Essenszulieferer.

Fed-Chef Powell hatte vor einem Ausschuss Aussagen vom Vortag wiederholt und von einer sehr starken US-Wirtschaft gesprochen. Unterstützt wurde dies von einem sehr robusten ADP-Arbeitsmarktbericht zum Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft.

Beim Thema Omikron beruhigte unter anderem Biontech-Chef Ugur Sahin mit dem Hinweis, dass vorhandene Impfstoffe vor einem schweren Krankheitsverlauf auch bei der Omikron-Variante schützen dürften.

Reise- und Autowerte an der Spitze

Besonders kräftig waren Autowerte gesucht. In der Autoindustrie könnte die erhoffte Auflösung des Orderstaus als Folge des Chipmangels zu starken Gewinnzuwächsen führen, so die Spekulation. Bei Daimler (+4,3%) sorgte zudem der Börsengang der Lkw-Sparte am 10. Dezember für Fantasie.

Reise- und Tourismusaktien (+3,1%) profitierten laut Händlern davon, dass es zumindest wegen Omikron zunächst wohl keine Reisebeschränkungen geben wird. Lufthansa stiegen um 5,1, IAG und Air France um 3,4 Prozent. Tui legten um 4 Prozent zu. Auch Fraport gewannen 4 Prozent. Hier wirkte zudem, dass das Unternehmen mit dem türkischen Konsortiumspartner TAV Airport den Zuschlag für den weiteren Betrieb des Flughafens Antalya bis 2051 erhalten hat.

Adler Group schossen um 34,5 Prozent nach oben und machten die massiven Vortagsverluste wieder mehr als wett. LEG Immobilien kauft von der hoch verschuldeten Adler Group rund 15.400 Wohnungen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.179,15 +116,09 +2,9% +17,6% Stoxx-50 3.666,37 +72,95 +2,0% +18,0% Stoxx-600 470,86 +7,90 +1,7% +18,0% XETRA-DAX 15.472,67 +372,54 +2,5% +12,8% FTSE-100 London 7.168,68 +109,23 +1,5% +9,3% CAC-40 Paris 6.881,87 +160,71 +2,4% +24,0% AEX Amsterdam 790,70 +13,31 +1,7% +26,6% ATHEX-20 Athen 2.100,82 +23,10 +1,1% +8,6% BEL-20 Bruessel 4.154,97 +41,58 +1,0% +14,7% BUX Budapest 51.860,19 +395,59 +0,8% +23,2% OMXH-25 Helsinki 5.429,48 +128,41 +2,4% +18,4% ISE NAT. 30 Istanbul 1.997,14 +54,32 +2,8% +22,1% OMXC-20 Kopenhagen 1.800,63 +16,72 +0,9% +22,9% PSI 20 Lissabon 5.433,05 +40,84 +0,8% +11,8% IBEX-35 Madrid 8.452,60 +147,50 +1,8% +4,7% FTSE-MIB Mailand 26.371,92 +557,58 +2,2% +16,1% RTS Moskau 1.687,12 +41,31 +2,5% +21,6% OBX Oslo 1.059,12 +7,99 +0,8% +23,3% PX Prag 1.363,16 +5,94 +0,4% +32,7% OMXS-30 Stockholm 2.290,72 +49,06 +2,2% +22,2% WIG-20 Warschau 2.217,18 +22,81 +1,0% +11,8% ATX Wien 3.710,35 +48,89 +1,3% +30,3% SMI Zuerich 12.266,46 +106,77 +0,9% +14,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1321 -0,2% 1,1329 1,1270 -7,3% EUR/JPY 127,83 -0,4% 128,56 127,84 +1,4% EUR/CHF 1,0421 +0,0% 1,0423 1,0398 -3,6% EUR/GBP 0,8504 -0,3% 0,8505 0,8519 -4,8% USD/JPY 112,89 -0,3% 113,48 113,44 +9,3% GBP/USD 1,3314 +0,1% 1,3321 1,3230 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3691 +0,0% 6,3677 6,3786 -2,1% Bitcoin BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.468,76 +97,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,58 66,18 +2,1% 1,40 +42,3% Brent/ICE 70,84 69,23 +2,3% 1,61 +39,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,11 1.774,57 +0,5% +9,54 -6,0% Silber (Spot) 22,50 22,90 -1,8% -0,40 -14,8% Platin (Spot) 949,20 941,20 +0,9% +8,00 -11,3% Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,2% -0,01 +21,1% ===

