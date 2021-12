Die BAWAG hat die Übernahme der Hello Bank abgeschlossen. Vorerst werde das Geschäft unter der bestehenden Marke fortgeführt, nach einer Übergangsphase aber unter der Marke easybank eingegliedert, teilte das Geldinstitut am Mittwochabend mit. Die österreichische Großbank hatte den Online-Broker heuer im Sommer von der französischen Bank BNP Paribas gekauft.In Österreich betreut die Hello Bank laut ...

