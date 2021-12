The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2021



ISIN Name

CA22289X1033 COVER TECHNOLOGIES INC.

CA38501D8089 GRAN COLOMBIA GOLD

CA42371G1072 HEMP FOR HEALTH INC.

JE00BMH4MR96 MYSALE GROUP PLC

US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01

GCM MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de