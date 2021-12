Intel betreibt ein riesiges, streng geheimes Lagerhaus in Costa Rica. Dort werden nicht etwa die neusten Innovationen aufbewahrt, sondern veraltete Technologien. Wo sich das Lagerhaus des Technik-Riesen Intel in Costa Rica befindet, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Selbst dem "Wall Street Journal", das eine Reportage darüber schrieb, wurde der Standort nicht mitgeteilt. Die Geheimniskrämerei kommt nicht von ungefähr: Der Konzern bewahrt dort seine veraltete Technologie auf. Denn, wie Intel vor wenigen Jahren erkannt hat, diese muss an einem sicheren...

Den vollständigen Artikel lesen ...