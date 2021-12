General Motors will in einem Joint Venture mit der südkoreanischen POSCO Chemical in die Herstellung von Batteriematerialien einsteigen.Wie der Detroiter Autokonzern mitteilte, wollen beide Konzerne zusammen in Nordamerika eine Fabrik errichten, in der "kritische Batteriematerialien für die Ultium-Elektrofahrzeugplattform von GM" verarbeitet werden sollen. Der Standort der Fabrik, die 2024 eröffnet werden soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, teilten die Unternehmen mit. ...

