Nach einigen sehr schwierigen Handelstagen haben sich die Kurse von TotalEnergies, Exxon & Co wieder etwas erholen können. Denn die Ölpreise haben sich am Mittwoch zu Beginn eines Treffens des Ölverbunds OPEC+ etwas von jüngsten Kursverlusten erholt. Am Abend kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 71,50 US-Dollar. Das waren 2,27 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,13 Dollar auf 68,31 Dollar. In den vergangenen ...

