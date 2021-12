Houston (ots/PRNewswire) -Die prestigeträchtige peruanische Marke, die für ihre luxuriöse Intimbekleidung bekannt ist, bietet jetzt auch in den USA hergestellte Acteev® Leggings und Unterwäsche anKoketa, eine Marke für Premium-Damenbekleidung mit Sitz in Peru, hat mit der Bemusterung von Leggings, Unterwäsche und Trainingskleidung aus Acteev Protect-Gewebe begonnen. Das vom US-Hersteller Ascend Performance Materials produzierte Acteev enthält die geruchsbekämpfenden und schimmelpilzzerstörenden antimikrobiellen Vorteile von Zinkionen, die in die Matrix von hochwertigen Nylongarnen und -stoffen eingebettet sind."Wenn es um das geht, was der empfindlichsten Haut am nächsten ist, haben Sicherheit und Hygiene oberste Priorität", sagt Juan Daniel Del Carpio, kaufmännischer Direktor von Koketa. "Die Koketa Kundin will Schönheit, Komfort und Schutz, und die Partnerschaft mit Acteev macht es uns leichter denn je, alle drei Aspekte zu erfüllen."Koketa-Bekleidungsstücke mit Acteev zeichnen sich durch die für Koketa typischen innovativen Schnitte aus, darunter einzigartige Strickmuster, trendige Farben und schmeichelhafte Silhouetten. Der Acteev-Stoff ist butterweich, atmungsaktiv, langlebig und pillingresistent.Darüber hinaus ist mit Acteev hergestellte Kleidung resistent gegen unerwünschte Gerüche und bleibt auch nach 100 Wäschen so frisch wie am ersten Tag. Der Wirkstoff, der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration als sicher eingestuft wurde, wirkt gegen Bakterien und Mikroben, die Geruch, Schimmel und Verfärbungen verursachen können."Zink ist der Schutz der Natur", sagte Juan Toro, Global Principal Business Development Leader für Acteev in Nord- und Südamerika. "Es ist ein Mineral, das für die menschliche Gesundheit notwendig ist, und wir haben seine Kraft genutzt, um die Kleidungsstücke auf natürliche und nachhaltige Weise zu schützen."Einzelhändler, die daran interessiert sind, die mit Acteev hergestellte Koketa-Linie zu führen, finden weitere Informationen unter koketa.com.Weitere Informationen über Acteev finden Sie unter acteev.com.Pressekontakt:Nicki Britton, +1 832-205-4854, nbritt@ascendmaterials.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1699329/koketa_leggings_acteev.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpgOriginal-Content von: Ascend Performance Materials, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149956/5088332