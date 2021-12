Anaheim Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die globale Werbe- und Marketingagentur Channel Bakers hat bei einem jährlichen Wettbewerb der Marketingbranche, der von der globalen Medienplattform The Drumveranstaltet wird, die höchste Auszeichnung für ihr Team "People and Culture" erhalten. Die Drum Awards sind ein globales Preisverleihungsprogramm, das die besten Praktiken, die besten Unternehmen und die besten Mitarbeiter aus der gesamten Marketing- und Kommunikationsbranche auszeichnet.Die Auszeichnung "HR Team of the Year" gehört zur Kategorie "Agency Business" der The Drum Awards, mit der die besten Agenturen weltweit ausgezeichnet werden. Mit Niederlassungen in Glasgow, London, New York und Singapur ist The Drum eine globale Medienplattform und die größte Marketing-Website in Europa mit einem Team von Redakteuren und Autoren, die weltweit Nachrichten aus der Marketingbranche verbreiten."Wir sind hocherfreut, dass wir international für unseren Fokus auf Best Practices im Personalwesen anerkannt werden", sagte Josh Kreitzer, CEO und Gründer von Channel Bakers. "Die vergangenen zwei Jahre waren eine außergewöhnliche Zeit für unsere Personalfachleute, und unser Team hat darauf reagiert, indem es die Zahl der Mitarbeiter weltweit mehr als verdoppelt hat, um der wachsenden Nachfrage unseres Unternehmens gerecht zu werden und gleichzeitig eine starke, leistungsfähige und vielfältige Kultur aufzubauen. Die Auszeichnung Drum Agency HR Team of the Year würdigt diese enormen Leistungen, die dazu beigetragen haben, Channel Bakers als führendes Unternehmen der eCommerce-Branche sowohl im Denken als auch im Handeln auf die nächste Stufe zu bringen."Unter der Leitung von Marion Anderson, Senior Director of People and Culture, meisterte das Personal- und Kulturteam von Channel Bakers die Herausforderung des Jahres 2020 mit Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit. Neben der Verbesserung des Onboarding-Prozesses der Agentur, um einem zunehmend virtuellen Arbeitsplatz gerecht zu werden, nahm das Unternehmen positive Änderungen an der Struktur der einzelnen Abteilungen vor, wobei der Schwerpunkt auf der Klärung von Aufstiegsmöglichkeiten und der Förderung von Mitarbeitern aus den eigenen Reihen lag. Dies eröffnete den Mitarbeitern neue Möglichkeiten, ihre berufliche Laufbahn im Unternehmen selbst in die Hand zu nehmen.Channel Bakers ist auf über 250 Mitarbeiter in fünf Niederlassungen weltweit angewachsen und konzentriert sich auf schlüsselfertige E-Commerce-Lösungen sowie auf Werbe- und Marketingberatung, die sich auf Analysen zur Optimierung ihrer Strategien stützt. Die Agentur hat sich durch die Kombination von traditionellem Storytelling und technologischer Innovation differenziert.Channel Bakers hat für Kunden und Marken wie Samsung, Levi's Jeans, Intel und Honeywell gearbeitet, und das Spektrum reicht von Bekleidung, Konsumgütern, rezeptfreien Medikamenten, Automobilen und Elektronik bis hin zu Finanz-, Versicherungs- und Bildungswesen und mehr. Seit seiner Gründung zählt Channel Bakers zu den am schnellsten wachsenden unabhängigen Unternehmen der Welt.Informationen zu Channel BakersChannel Bakers wurde 2015 gegründet und ist eine globale Full-Service-Agentur, die innovativen Marken dabei hilft, die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit zu finden und ihre Geschichte zu erzählen, um den Umsatz zu steigern. Die Agentur nutzt ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Nutzung von Daten und Analysen, um den Umsatz in bestimmten Einzelhandelsunternehmen und Branchen zu steigern. Mit dieser Strategie hat Channel Bakers seinen anfänglichen Erfolg als voll akkreditierter und zertifizierter Amazon-Werbepartner genutzt, um sich zu einer echten Omnichannel eCommerce Media- und Marketingberatung zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.channelbakers.com.Pressekontakt:Rachel DevanyKCOMM(949) 443-9300Original-Content von: Channel Bakers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160383/5088334