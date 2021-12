DJ INDEXÄNDERUNG/Qontigo: Grand City, Teamviewer und Zooplus fallen aus Stoxx-600

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenbetreiber Qontigo hat eine Reihe von Änderungen im Stoxx-600-Index bekannt gegeben. Unter anderem müssen die Aktien von Grand City Properties, Teamviewer und Zooplus den Index verlassen. Dagegen gab es bei den beiden wichtigsten Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 keine Veränderungen.

Neu aufgenommen in den Stoxx-600 werden demnach die Aktien von Storskogen Group, Oxford Nanopore Technologies, Autostore, Volvo Car, Watches of Switzerland Group, D'Ieteren Group, Ringkjobing Landsbank, Safestore, Sectra, CNP Assurances, MIPS und ALK-Abello. Den Index verlassen müssen dagegen Carnival, Corbion, New WH Smith, Dassault Aviation, Teamviewer, Galapagos, Darktrace, Grand City Properties, Ashmore, THG, Entra und Zooplus. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX-600 NEUAUFNAHME - Storskogen Group - Oxford Nanopore Technologies - Autostore - Volvo Car - Watches of Switzerland Group - D'Ieteren Group - Ringkjobing Landsbank - Safestore - Sectra - CNP Assurances - MIPS - ALK-Abello HERAUSNAHME - Carnival - Corbion - New WH Smith - Dassault Aviation - Teamviewer - Galapagos - Darktrace - Grand City Properties - Ashmore - THG - Entra - Zooplus ===

