Das Projekt Curibaya von Tier One Silver hat in den letzten sechs Monaten beträchtliche Fortschritte gemacht, so dass das Vertrauen in das Potenzial für eine Silberentdeckung von Weltklasse gesteigert werden konnte. Die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten haben zu einer größeren Fläche mit hochgradiger Silbervererzung geführt, die sowohl in Gesteinsproben als auch in den jüngsten Schlitzproben aus dem Zielgebiet Cambaya zu sehen sind. Im Zuge dessen hat Tier One Silver eine Erweiterung seiner Bohrgenehmigung für das Projekt Curibaya im Süden Perus beantragt, um das Ziel Cambaya einzuschließen. Von dort erhielt man die bis dato besten Ergebnisse der Schlitzproben. Das Ziel befindet sich nordöstlich der zuvor abgegrenzten vererzten Grundfläche und des aktuellen Bohrprogramms.

Die erweiterte Genehmigung würde es dem Unternehmen ermöglichen, bis zu 200 Bohrungen von bis zu 20 neuen Bohrplattformen aus niederzubringen, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrungen, die Tier One auf dem Projekt Curibaya niederbringen kann, auf 240 erhöhen würde. Tier One erwartet, dass sein Bohrprogramm bei Cambaya im zweiten Quartal 2022 nach der Regenzeit beginnen wird.

Bohrproben von bis zu 1.480,5 g/t Silberäquivalent

In den letzten beiden Wochen veröffentlichte Tier One Silver nun die Ergebnisse der Bohrlöcher 2 bis 6 seines laufenden Bohrprogramms und die konnten komplett überzeugen

Bohrloch 3 hat das unternehmenseigene Modell gestärkt, das bestätigt, dass die Ader Madre der definierte Korridor ist, der das hochgradige Silber im südlichen Teil von Curibaya beherbergen könnte.

Bohrloch 3 durchteufte mehrere Mineralisierungszonen mit Abschnitten einschließlich 4 Metern mit 211 g/t Silberäquivalent innerhalb eines breiteren Abschnitts von 11 Metern mit 84,9 g/t Silberäquivalent nahe der Oberfläche und 1 m mit 237,1 g/t Silberäquivalent

Beweis für hochgradiges Silber an der Oberfläche

Das Mega-Bohrloch 6 zielte auf die Struktur Madre ab, die sich bisher als primäre Zielstruktur auf dem Projekt erwiesen hat, und durchschnitt 1 Meter mit 1.480,5 g/t Silberäquivalent innerhalb eines breiteren Abschnitts von 3,5 m mit 442,5 g/t Silberäquivalent in einer Bohrtiefe von 107,5 Meter bis 111 Meter.

Bohrloch 6 könnte der Anfang einer neuen Silberentdeckung sein!

Die Bohrlöcher 4 und 5 zielten auf die Strukturen Sama bzw. Sambalay ab und beide Bohrlöcher stießen auf eine bedeutende Silbermineralisierung in mehreren parallelen Strukturen.

Bohrloch 5 ist das zweite Bohrloch, das den 900 Meter langen Strukturkorridor Sambalay erprobte und unter anderem 1 Meter mit 579,6 g/t Silberäquivalent durchteufte

Bohrloch 4 war das erste Bohrloch, das die Struktur Sama erprobte und 1 Meter mit 211,6 g/t Silberäquivalent innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 3 Meter mit 96,4 g/t Silberäquivalent durchteufte.

Bedeutung der Ergebnisse und Ausbau des Bohrprogramms

Die Ergebnisse der Bohrlöcher 4 bis 6 zeigen, dass sich eine bedeutende Edelmetallmineralisierung bis in die Tiefe unterhalb der Mineralisierung erstreckt, die in den Oberflächenkanalproben gefunden wurde.

Bis dato hat Tier One Silver in vier der fünf Edelmetall-Zuführungsstrukturen insgesamt 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.473 Meter niedergebracht, wobei die Ergebnisse von sechs Bohrungen noch ausstehen.

Das Unternehmen plant, weitere 1.000 Meter in drei Löchern entlang der Madre-Struktur zu bohren, bevor die Bohrungen wegen der Mitte Dezember beginnenden Regenzeit unterbrochen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Bohrungen bei Curibaya Ende des ersten Quartals 2022 wieder aufnehmen wird.

