von Jörg Lang, Euro am Sonntag Selbst Toshiba will sich in die Bereiche Geräte, Infrastruktur und Halbleiter teilen. Offensichtlich wurde selbst den bisher nicht durch aktionärsfreundliche Maßnahmen aufgefallenen Japanern klar, dass ein Konglomerat Werte vernichtet: Es behindert Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...