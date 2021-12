Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte darüber, dass Apple für "the next big thing" an mindestens einem AR-Headset arbeitet. Der Konzern hält sich wie immer bedeckt, auf eine offizielle Produktvorstellung warteten Fans bislang vergeblich. Das dürfte sich im kommenden Jahr allerdings ändern, glaubt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo.? Ming-Chi Kuo erwartet Vorstellung von Apples AR-Brille Ende 2022? Rechenleistung des AR-Gadgets soll der eines Mac entsprechen? Wohl kein iPhone für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...