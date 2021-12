In einem jüngsten Twitter-Austausch wandte sich Tesla-Chef Elon Musk an die Kryptobörse Binance und fragte, warum es Binance-Nutzern nicht möglich sei ihre DOGE-Token abzuheben. Dabei nannte er die Kryptobörse "zwielichtig" - eine Reaktion folgte sogleich.? Binance-Nutzer konnten ihre DOGE-Token nicht mehr abheben? Elon Musk fragt Binance was los ist und nennt die Angelegenheit "zwielichtig"? Binance-CEO entschuldigt sich mit Seitenhieb auf MuskBinance-Nutzer mit Problemen bei DOGE-AbhebungenDass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...