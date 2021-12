Selig Group ("Selig"), in Besitz von CC Industries (CCI), gab heute bekannt, Manufacture Générale de Joints (MGJ) übernommen zu haben. Gegründet im Jahr 1947, mit Hauptsitz in der Nähe von Lyon, Frankreich, ist MGJ ein weltweit führender Lieferant von gepolsterten Schutzfolien. Nach jahrzehntelangen Investitionen hat MGJ speziell gefertigte, gepolsterte Produkte für eine umfassende Bandbreite von Anwendungen entwickelt. Durch den Zusammenschluss erhält Selig ergänzende, eng auf die jeweiligen Produkte abgestimmte Fähigkeiten, um seine Kunden weltweit auf einer breiteren Basis zu betreuen. Somit lässt sich die kombinierte Entwicklung umweltfreundlicher nachhaltiger Produkte beschleunigen. Dies ist die zweite Akquisition von Selig im vergangenen Jahr und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, durch komplementäre Lösungen das Wachstum zu verstärken und das Geschäftsmodell zu erweitern.

"MGJ ist ein hervorragendes Unternehmen und teilt die Leidenschaft von Selig für die Entwicklung technisch differenzierter Lösungen für Kundenprobleme", sagte Bill Crown, President und Chief Executive Officer von CCI. "Wir unterstützen mit unserem Einsatz das fortgesetzte weltweite Wachstum von Selig und heißen das MGJ Team in der Mitarbeitergemeinschaft von Selig willkommen."

Steve Cassidy, President und Chief Executive Officer von Selig, ergänzte: "Das Team, die Produkte, Märkte und Fähigkeiten von MGJ ergänzen sich äußerst vorteilhaft mit selig und bedeuten eine signifikante Wachstumschance für die kombinierte Organisation. Unsere Unternehmenskulturen sind fein aufeinander abgestimmt und konzentrieren sich auf die Entwicklung einzigartiger, wertvoller Lösungen von Verpackungsproblemen der Kunden."

Stéphane Triquet von MGJ wird in der europäischen Geschäftseinheit von Selig zum Vice President ernannt. Triquet stellt fest: "Selig bedeutet für die MGJ Mitarbeiter und den Eigentümer, langfristig ein ideales Zuhause zu finden, um unseren Betrieb in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Dies ist ein hoch strategischer Zusammenschluss, der uns in die Lage versetzt, ein umfassenderes Lösungsangebot für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten. Wir werden uns weiterhin auf die innovativen, qualitativ hochwertigen Produkte und den vorbildlichen Service konzentrieren, auf den sich unsere Kunden verlassen."

Im Rahmen der Übernahme wird MGJ den Namen der Selig Group annehmen, um ein einheitliches Team darzustellen und den Schwerpunkt auf das Wachstum des kombinierten Geschäfts zu legen. Das Unternehmen wird weiterhin von seinem Hauptstandort in Frankreich aus arbeiten.

Selig Group ist ein führender weltweiter Anbieter innovativer Verpackungslösungen. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von innovativen, technisch differenzierten Verschluss- und Belüftungslösungen für Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Gesundheits-, Körperpflege- und industrielle Anwendungen. Selig stellt für diese Anwendungen in Europa außerdem eine Reihe von technischen Schichtstoffen und flexiblen Verpackungsprodukten her. Die Produkte des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich der Frischhaltung, der Verpackungsintegrität, der Verlängerung der Haltbarkeit, des Nachweises der Originalverpackung, des Ausbaus des E-Commerce und des Markenschutzes erfüllen. Der Hauptsitz von Selig befindet sich in Naperville im US-Staat Illinois, mit weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten.

MGJ ist der technologische Marktführer von Verschlusslösungen für gepolsterte Verpackungen weltweit. Das Unternehmen bietet ein weit reichendes Produktangebot von Verpackungsverschlüssen für Weine, Spirituosen, pharmazeutische Produkte, Körperpflegeartikel, Lebensmittel, Haushalts- und industrielle Märkte. Im Laufe seiner Geschichte ist MGJ durch die Entwicklung innovativer Produktkonstruktionen und die Bereitstellung zuverlässiger und gleichbleibender Qualität und hervorragenden Dienstleistungen für seine Kunden stetig gewachsen. Das Unternehmen versorgt mit Betrieben in Frankreich, Kanada und China eine weltweite Kundenbasis.

