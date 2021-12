Der amerikanische Industriekonzern Neenah Inc. (ISIN: US6400791090, NYSE: NP) zahlt an diesem Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 0,475 US-Dollar aus. Record day war der 12. November 2021. Im Vergleich zum Vorquartal (0,47 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 1,10 Prozent. Damit steigert Neenah die Dividende das elfte Jahr in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,90 US-Dollar. Beim ...

