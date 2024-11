© Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Technologiekonzern klettert nach bärenstarken Zahlen an die Dax-Spitze. Das Allzeithoch ist in Sichtweite!Der Technologiekonzern Siemens erwartet für das neue Geschäftsjahr weiteres Wachstum. Im frühen Handel belohnen das die Aktionäre und schicken Siemens mit rund 7 Prozent an die Dax-Spitze. Das Unternehmen aus München kündigte am Donnerstag an, dass der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Berücksichtigung von Währungs- und Portfolioeffekten - um drei bis sieben Prozent steigen werde. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023/24, das Ende September endete, konnte Siemens die Erlöse um ein Prozent auf 75,9 Milliarden Euro steigern. Besonders gut lief das Geschäft mit Smart …