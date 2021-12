EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Baloise wird von MSCI mit höherem Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet



02.12.2021 / 07:00



Basel, 2. Dezember 2021. Die Fortschritte der Baloise in Sachen Nachhaltigkeit werden immer stärker auch extern wahrgenommen und gewürdigt. So hat MSCI das ESG-Rating von Baloise von BBB auf A erhöht. Damit zählt Baloise in punkto Nachhaltigkeit zu den 37 Prozent der weltweit besten Unternehmen ihrer Vergleichsgruppe. «Wir sind stolz darauf, dass MSCI, der grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, die Fortschritte im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie in den Bereichen 'Umwelt', 'Soziales' und 'Unternehmensführung' wertschätzt und unser ESG-Rating auf 'A' erhöht hat. Besonders freut es mich, dass unsere Initiativen in den Bereichen Unternehmensführung, Klimarisiken sowie der verantwortungsvollen Anlagen damit gewürdigt werden», sagt Carsten Stolz, CFO, Baloise Group. Für die Baloise haben eine nachhaltige Entwicklung und das Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgeschäft wesentliche Gemeinsamkeiten: langfristiges Handeln und der verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken und Ressourcen. Bei der Baloise ist Nachhaltigkeit durch das eigene Wertschöpfungsmodell integraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie. Dies wird zunehmend auch extern gewürdigt. Während MSCI die Baloise im April 2017 noch mit dem ESG-Rating BB bewertet hatte, erfolgte rund zwei Jahre später die Hochstufung von BB auf BBB. Im November 2021 hat MSCI nun das ESG-Rating der Baloise von BBB auf A erneut angehoben. Dabei wurden insbesondere die Fortschritte im Bereich Unternehmensführung, Responsible Investment sowie Management von Klimarisiken und die ersten Schritte in der Integration von ESG-Kriterien im Underwriting gewürdigt. Die ESG-Ratingskala von MSCI reicht von CCC am unteren Ende über B, BB, BBB über A, AA bis AAA am oberen Ende. Mit dem ESG-Rating A zählt Baloise nun zu den 37 Prozent der weltweit besten Unternehmen des Sektors «Multi-line Insurance & Brokerage». MSCI ESG Research ist der weltweit grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Auch die beiden Ratingagenturen Sustainalytics und Standard & Poor's im Rahmen des «SAM Corporate Sustainability Assessment» haben der Baloise im laufenden Jahr Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie attestiert und ihre jeweiligen Ratings für Baloise erhöht. Kontakt

