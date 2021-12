Operativ war die letzte Woche gut für Wasserstoffwerte, auch wenn die Kurse - "normal" für spekulative Hoffnungswerte - am Black Friday unter die Räder gerieten. Und Plug Power legte diese Woche "noch einen drauf" - operativ. In Spanien. Aber… bei einem der beliebtesten "Wasserstoffs", der NEL Asa (ISIN: NO0010081235) warten die Anleger nach der 20 MW Order in der letzten Woche - immerhin rund 15 % des Firmengesamtumsatzes in 2020 - auf den "Big Deal". Und Nel nährte mit seiner Kommunikation anlässlich der letzten Quartalsergebnisse diese hohe Erwartungshaltung. 6 Mrd USD potentielle Aufträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...