Der französische Luxusmodeanbieter HERMES ersetzt im Eurozonen-Leitindex EuroSTOXX 50 die Aktien der vom Medienkonzern VIVENDI abgespaltenen UMG. Im währungsgemischten Stoxx Europe 50 ersetzt der Schweizer Luxuswarenkonzern RICHEMONT den britischen Telekomkonzern VODAFONE.



Erstmals in neuer Zusammensetzung gehandelt werden der EuroSTOXX 50 und der Stoxx 50 am Montag, 20. Dezember. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.



