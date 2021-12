Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen imposanten Gewinnsprung hingelegt. Der DAX startete bereits im Plus und baute seine Gewinne dann immer weiter aus. Am Ende lag er bei 15.472 Punkten. Das ist ein Plus von fast 2,5 Prozent bzw. 372 Zählern. Marktidee: Daimler Bei Daimler steht aktuell die Abspaltung der LKW-Sparte im Fokus. Nächste Woche geht Daimler Truck an die Börse. Die Daimler-Aktie hatte vor dem Hintergrund am 18. November ein Sechs-Jahres-Hoch markiert. Danach kam es zu einem dynamischen Rücksetzer. Gestern erholte sich der Kurs deutlich und eroberte die 50-Tage-Linie zurück. In den Fokus rückt jetzt ein bedeutendes Widerstandscluster.