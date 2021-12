DJ XOLARIS: Anlagemöglichkeiten für eine nachhaltige Schifffahrt

Vaduz (pts009/02.12.2021/07:45) - Die Weltwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Trotz des Abklingens der COVID-Pandemie spüren wir weiterhin die Auswirkungen von Unterbrechungen der Lieferketten in vielen Branchen, den Inflationsdruck aufgrund der aufgestauten Verbrauchernachfrage und die anhaltende Rohstoffknappheit. Verschärft werden diese Herausforderungen. Hinzu kommen Fragen des globalen Klimawandels, die uns zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit beim Energieverbrauch und beim Schutz unserer Umwelt zwingen.

Die HHX-ESLA Advisory GmbH wurde von einem erfahrenen Managementteam aus dem Finanz- und Schifffahrtssektor gegründet, um Lösungen in einer globalen Wirtschaft zu bieten, in der Nachhaltigkeit objektiv definiert und gemessen werden kann und gleichzeitig eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.

Eines der vielen strukturellen Probleme mit denen wir heute konfrontiert sind, ist eine alternde globale Schiffsflotte, welche für die Verschmutzung der Ozeane und der Umwelt mitverantwortlich ist. Das Managementteam hat sich zur Aufgabe gemacht, Investitionskapital dorthin zu lenken, wo es am besten eingesetzt werden kann: durch die Nachrüstung vorhandener Schiffe, die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Abwrackung älterer Schiffe und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks im Seeverkehr. Auf diese Weise entsteht nicht nur eine vollwertige ESG-konforme sowie "grüne" Anlagemöglichkeit, sondern auch eine, die ein attraktives Renditepotenzial bietet.

In diesem XOLARIS-Webinar wird das Managementteam von HHX-ESLA den aktuellen Stand des Schifffahrtsmarktes vorstellen und das derzeitige regulatorische Umfeld erörtern, da die Emissionen der Schifffahrt bis 2030 um ein Drittel und bis 2050 auf null sinken müssen. Anhand verschiedener Falleispiele wird aufgezeigt, wie die "Ökologisierung" von Schiffen mit einer attraktiven Rendite für Investoren, die stabile Erträge suchen, kombiniert werden kann.

XOLARIS-Webinar: Anlagemöglichkeiten für eine nachhaltige Schifffahrt Zeitpunkt der Veranstaltung: 12.12.2021, 15.30 Uhr Anmelden: https://forms.gle/sY1XhqY9osrtVVwH9

XOLARIS-Webinar: Investment Opportunities in Sustainable Shipping Date: 12th January 2021, Time: 09:30 hours CET Registration: https://forms.gle/HyKUceRaACkPiT9Y6

XOLARIS Gruppe Die XOLARIS Gruppe wird ihre Ausrichtung als internationaler Service AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hongkong und Singapur sind wir bereits heute in der Lage, unseren Kunden individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können. Getreu unserem Motto "Made with Passion" nehmen wir uns die Zeit, die Bedürfnisse unseren Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen. Durch unseren integrierten Ansatz von der Strukturierung bis zum Liquidation können wir auch in der Administration bzw. Fondsbuchhaltung sämtliche Wünsche unserer Kunden berücksichtigen.

Mit unserer Marke "Sunrise Capital" betreuen wir Vertriebspartner und Investoren. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem AIFM und unseren Kunden und ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Vertrieb.

